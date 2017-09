Westerlo en OHL in evenwicht na dolle beginfase, Cercle Brugge verslaat Lierse met 2-0

Bewerkt door: PL

2/09/17 - 19u31 Bron: Belga

Benji De Ceulaer (links) scoorde de openingsgoal in een dolle beginfase. © belga.

Westerlo en Oud-Heverlee Leuven hebben op de vierde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) de punten gedeeld. De wedstrijd in 't Kuipje eindigde op 2-2. Cercle Brugge ging op zijn beurt met 2-0 winnen van Lierse.

Cercle Brugge - Lierse: 2-0

Bij de rust was het 1-0, dankzij een penaltydoelpunt van Gianni Bruno in de 41e minuut. Jordy Gaspar legde vier minuten voor tijd de eindstand vast. Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien. Bij Lierse moest Issahaku Yakubu in de 49e minuut met een tweede geel naar de kant, bij Cercle werd Jeremy Taravel op het uur met rechtstreeks rood uitgesloten.



In de stand is Cercle met negen punten tweede, op één punt van Beerschot-Wilrijk, dat vrijdag met 0-4 ging winnen in Roeselare. Lierse is met drie punten zesde.



Zondagnamiddag sluiten Tubeke en Union Sint-Gillis de speeldag af.