Beerschot-Wilrijk alleen leider na vlotte zege in Roeselare

1/09/17 - 23u01 Bron: Belga

Beerschot-Wilrijk is na de vierde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) de nieuwe leider. De Antwerpenaars ging vanavond met 0-4 winnen op het veld van KSV Roeselare.

Na een ingestudeerde vrije trap opende Mohamed Messoudi in de zesde minuut de score. Iets voorbij het uur verdubbelde Hernan Losada vanaf de penaltystip. In het slot van de wedstrijd scoorden Messoudi en Losada elk hun tweede van de avond. Het Argentijnse boegbeeld van de Antwerpse club staat met vijf treffers nu ook bovenaan de topschuttersstand.



Beerschot-Wilrijk voert met tien punten uit vier wedstrijden de stand aan in de Proximus League. Roeselare is tweede met zeven punten.



Zaterdag gaat Oud-Heverlee Leuven op bezoek bij Westerlo en ontvangt Cercle Brugge Lierse. Zondag sluiten Tubeke en Union de vierde speeldag af.