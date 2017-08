KBVB dreigt opnieuw met schorsing voor White Star

Bewerkt door: XC

30/08/17 - 20u36 Bron: Belga

© belga.

White Star Brussel kijkt opnieuw aan tegen een schorsing van sportactiviteiten. Om dat te vermijden moet de club uit de tweede amateurreeks voor maandag 4 september (12u00) de lonen van ex-spelers Jordi Belin en Leandro Bailly betalen, waarschuwt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Het Uitvoerend Comité van de KBVB vraagt White Star de eerder genomen beslissing van de Arbeidsrechtbank van Brussel te respecteren. Doelman Belin en aanvaller Bailly stapten naar de rechter omdat ze nog lonen eisten van John Bico en co. Op 20 april kregen de ex-spelers van White Star gelijk, waarbij de amateurclub veroordeeld werd tot het betalen van de verschuldigde bedragen. "Bij ontstentenis wordt haar schorsing van de sportactiviteit effectief vanaf dat ogenblik", laat de KBVB weten.



Intussen gaat het van kwaad naar erger bij het stamnummer 5750. Nadat de club door de gemeente uit het Edmond Machtensstadion in Sint-Jans-Molenbeek werd verjaagd, gaf White Star afgelopen weekend ook forfait voor zijn openingswedstrijd in de tweede amateurklasse op het veld van Rebecq. Zonder stadion, zonder centen en zonder duidelijk beleid ziet de toekomst van de Brusselaars er somber uit. Heel veel spelers zochten dan ook al andere oorden op.