Lierse en Beerschot Wilrijk betalen boete na rookbommetjes en voetzoekers op het Lisp

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de supportersongeregeldheden tussen SK Lierse en Beerschot Wilrijk op de tweede speeldag in de Proximus League (1B) bestraft met geldboetes. De partij op 't Lisp van 13 augustus werd tijdelijk stilgelegd na incidenten met toeschouwers.



Lierse moet een boete van 500 euro, waarvan 250 euro effectief, betalen. Beerschot Wilrijk wordt bestraft met een boete van 1.250 euro, waarvan 625 met een jaar uitstel.



Voor de wedstrijd gooiden de bezoekers van Beerschot Wilrijk rookbommen op het veld. In de 27e minuut werden bierbekers over en weer gegooid. Twee minuten later gooiden supporters van Beerschot Wilrijk voetzoekers naar het Lierse-vak, die op hun beurt pyrotechnisch materiaal teruggooiden naar het bezoekersvak. Daarop besliste scheidsrechter Wim Smet "gezien de precaire situatie" om veiligheidsredenen de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.



Na een onderbreking van zeven minuten werd de partij opnieuw op gang gefloten. In de slotfase kookten de potjes echter over wanneer Lierse in de 92e minuut de 2-2 scoorde. Een supporter kroop uit het vak van de bezoekers, provoceerde de Lierse-supporters en deelde enkele rake klappen uit. De man bleek echter geen supporter van Beerschot Wilrijk, maar van de bevriende Nederlandse club Groningen te zijn.



Het Bondsparket wilde Lierse een boete van 500 euro opleggen, Beerschot Wilrijk keek aan tegen een zwaardere geldstraf van 1.250 euro.

Ook tijdens de match liep het fout: fan Beerschot-Wilrijk klimt over omheining om op vuist te gaan in Lierse-vak

Lierse redt tegen Beerschot op de valreep een punt



Eén speeldag schorsing voor Buysens Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag één speeldag schorsing en 100 euro boete gevorderd tegen Lierse-speler Ludovic Buysens, die afgelopen weekend in de vierde ronde van de Beker van België rechtstreeks uitgesloten werd.



"Buysens ontneemt een doelkans door zijn tegenstrever te hinderen. In die zin lijkt een schorsing van één speeldag ons niet meer dan logisch", zei bondsprocureur Gilles Blondeau ter zitting. De verdediger van de Pallieters trok een doorgebroken aanvaller van KFC Sint-Lenaarts onderuit vlak voor het strafschopgebied. Buysens werd prompt van het veld gestuurd.



Buysens en Lierse weigerden het strafvoorstel en verschenen vanmiddag voor de Geschillencommissie, die de uitspraak in eerste aanleg later op dinsdag bekendmaakt. Buysens riskeert geschorst te zijn voor de verplaatsing naar Cercle Brugge (02/09).

Rommens riskeert drie speeldagen schorsing Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie drie speeldagen schorsing en 100 euro boete gevorderd tegen Westerlo-middenvelder Nicolas Rommens.



Rommens werd op basis van de tv-beelden van de derde speeldag in de Proximus League (1B) vervolgd na tussenkomst van de Reviewcommissie. De scheidsrechter gaf in de 76e minuut van de verplaatsing naar Union slechts een gele kaart voor een schaarbeweging richting Kenneth Houdret, die geblesseerd van het veld moest. "Rommens heeft geen antecedenten, maar dit is geen tackle die thuishoort op een voetbalveld", verklaarde bondsprocureur Gilles Blondeau de vordering.



"De scheidsrechter staat met zijn neus op de fase en heeft ze beoordeeld. Op vertraagde beelden krijgt die fase een andere insteek", verdedigde Wim Van Hove zijn speler. "Rommens gaat in zijn jeugdig enthousiasme iets te hard door, maar Houdret zet slim zijn lichaam. Rommens wilde voor de bal gaan en voert een ongelukkige tackle langs achteren uit. Het was geen slimme zet, maar de intentie om de bal te spelen was er wel. Een straf van drie wedstrijden voor een onbesproken, jonge spelers is heel zwaar."



De Geschillencommissie maakt vanmiddag het vonnis in eerste aanleg bekend. Rommens riskeert geschorst te zijn voor de thuiswedstrijden tegen OH Leuven (02/09) en de verplaatsingen naar Lierse (09/09) en Beerschot Wilrijk (16/09).