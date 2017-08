Johan Walem maakt 22-koppige beloftenselectie bekend voor duel tegen Turkije

Bewerkt door: XC

25/08/17 - 18u34 Bron: Belga

Bondscoach Johan Walem heeft in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 22-koppige selectie voor de nationale beloften bekendgemaakt voor hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije van dinsdag 5 september (20u in Leuven) op de tweede speeldag in groep 6.

Met Truienaars Alexis de Sart en Casper De Norre, Dodi Lukebakio (Charleroi), Elias Cobbaut (KV Mechelen) en Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem) zagen er vijf spelers hun uitstekende competitiestart in de Jupiler Pro League beloond worden met een oproepingsbrief voor de nationale beloften, die de kwalificatie voor het EK 2019 in Italië en San Marino proberen af te dwingen. Eind maart gingen de jonge Duivels daarin van start met een zuinige 2-1-zege tegen Malta. Ryan Mmaee opende toen de score in de 43ste minuut, op assist van Isaac Mbenza. Dion Cools verdubbelde de voorsprong in de 54ste, op assist van Bryan Heynen. Jake Grech legde in de 69ste minuut de eindstand vast.



Voor het overige zitten er met onder meer Senna Miangue (Cagliari), Zinho Vanheusden (Inter), Samuel Bastien (Chievo), Charly Musonda (Chelsea), Landry Dimata (Wolfsburg) en Isaac Mbenza (Montpellier) heel wat ronkende namen in de selectie die in het buitenland actief zijn.



Hongarije, Cyprus en Zweden zijn de andere tegenstanders in groep 6. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



Selectie:



Doelmannen (2): Nordin Jackers (Racing Genk), Jens Teunckens (Club Brugge)



Verdedigers (8): Mathias Bossaerts (KV Oostende), Elias Cobbaut (KV Mechelen), Dion Cools (Club Brugge), Casper De Norre (Sint-Truiden), Wout Faes (Excelsior/Ned), Senna Miangue (Cagliari/Ita), Jordi Vanlerberghe (Club Brugge), Zinho Vanheusden (Inter/Ita)



Middenvelders (6): Samuel Bastien (Chievo/Ita), Alexis de Sart (Sint-Truiden), Bryan Heynen (Racing Genk), Orel Mangala (Stuttgart/dui), Charly Musonda (Chelsea/Eng), Aristote Nkaka (Moeskroen)



Aanvallers (6): Landry Dimata (Wolfsburg/dui), Andy Kawaya (KV Mechelen), Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem), Isaac Mbenza (Montpellier/Fra), Dodi Lukebakio (Charleroi), Siebe Schrijvers (Racing Genk)