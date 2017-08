Beerschot Wilrijk verslaat Tubeke en staat samen met Roeselare aan de leiding

DM

Beerschot Wilrijk heeft Tubeke in eigen huis met 1-0 verslagen op de derde speeldag van de Belgische eerste klasse B. Hernan Losada zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Met een gemiste start en een één op zes reisde Tubeke met een bang hartje af naar Antwerpen. Beerschot Wilrijk daarentegen startte wel goed aan het seizoen en toonde zich de betere in de beginfase. Toch hadden de Antwerpenaren meer dan een halfuur nodig om de openingstreffer te scoren. Het was Hernan Losada die in de 37e minuut een gaatje kon vinden en Tubeke-doelman Théo Defourny kansloos liet.



Enkele minuten later zag het er voor de thuisploeg nog rooskleuriger uit toen Tubeke met een man minder verder moest na een rode kaart voor Simon Zenke. Beerschot Wilrijk kwam in de tweede helft niet meer in de problemen en hield de drie punten makkelijk thuis.



Gisteren behaalde Union zijn eerste punten van het seizoen dankzij een 3-0 overwinning tegen Westerlo, terwijl Cercle Brugge een serieus oplawaai kreeg op bezoek bij OHL (7-1). Vrijdag openden Lierse en Roeselare al de speeldag met een 2-2 gelijkspel.



In de stand delen Roeselare en Beerschot Wilrijk de koppositie met zeven punten. Cercle staat op de derde plaats met zes punten, OHL staat vierde met vier punten. In de rechterkolom tellen Union en Lierse drie punten, terwijl Westerlo en Tubeke de rode lantaarn delen met amper één punt.