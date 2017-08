Union pakt tegen Westerlo eerste overwinning van het seizoen

YP

Proximus League Union heeft zaterdag met 3-0 gewonnen van Westerlo op de derde speeldag van de eerste klasse B. Voor Union zijn het de eerste punten van het seizoen, Westerlo wacht nog op de eerste overwinning.

Het was Julien Vercauteren die Union in de eerste helft op voorsprong bracht met een raak schot in de 39e minuut. In de tweede helft waren Roman Ferber (58.) en opnieuw Vercauteren (74.) de doelpuntenmakers.



Dankzij de overwinning is Union verlost van de rode lantaarn na twee nederlagen in de eerste twee competitiewedstrijden. Westerlo heeft zijn start na de degradatie uit de Jupiler Pro League volledig gemist en blijft na drie wedstrijden achter met amper één schamel puntje.



Gisteravond openden Lierse en Roeselare de derde speeldag met een 2-2 gelijkspel. OHL en Cercle Brugge spelen later vandaag nog tegen elkaar om 20u30. Beerschot-Wilrijk en Tubeke sluiten morgen de speeldag af om 16u.