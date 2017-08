Lierse en Roeselare delen de punten, Pallieters spelen al voor derde opeenvolgende keer gelijk

Door: redactie

Bron: Belga

Lierse-coach Vanderbiest speelt voor de derde opeenvolgende keer gelijk © belga.

In de openingsmatch van de derde speeldag in eerste klasse B hebben Lierse en Roeselare vanavond 2-2 gelijkgespeeld.

Raphaël Lecomte bracht Roeselare na 12 minuten op voorsprong. Treffers van Mégant Laurent (79.) en Mohamed El Gebas (83.) leken Lierse in de slotfase de volle buit te bezorgen maar Thibaut van Acker schonk Roeselare in de toegevoegde tijd (90.+1) alsnog een punt.



In de stand leidt Roeselare met 7 op 9. Lierse is voorlopig vierde op acht met 3 punten. Morgen ontvangt Union Westerlo (17u) en speelt OHL gastheer voor Cercle (20u30). Zondag sluiten Beerschot-Wilrijk en Tubeke (16u) de speeldag af.