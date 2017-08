Negatief advies voor bouwvergunning Eurostadion

TT

10/08/17 - 18u56 Bron: Belga

© belga.

Eurostadion De Vlaams-Brabantse deputatie heeft vandaag een hoorzitting georganiseerd over het beroep dat Ghelamco had ingesteld tegen de eerdere weigering van het schepencollege van Grimbergen om een bouwvergunning te verlenen voor het Eurostadion op Parking C. De deputatie neemt hierover volgende week donderdag een beslissing. Tijdens de hoorzitting bleek dat de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie de bouwvergunningsaanvraag negatief adviseerde.

"Het advies was negatief omdat de buurtweg die door Parking C loopt nog steeds niet definitief afgeschaft is. Daarnaast wees de stedenbouwkundige ambtenaar ook op de mobiliteitsproblemen waartoe het project aanleiding zal geven. Volgende week donderdag nemen wij een beslissing over het beroep. Dat is in de procedure overigens de uiterste datum waarop wij een beslissing kunnen nemen", aldus Vlaams-Brabants gedeputeerde An Schevenels (Open Vld).



Begin juni weigerde de deputatie vanwege de mobiliteitsproblemen al een milieuvergunning toe te kennen voor het project, een beslissing die Ghelamco aanvecht bij Vlaams minister Joke Schauvliege. De buurtweg werd eind april wel al afgeschaft door de deputatie, maar dit keer was het de Grimbergse oppositie Vernieuwing die hiertegen beroep aantekende bij Schauvliege. Dit beroep werkt opschortend. Zolang de buurtweg niet afgeschaft is, kan er sowieso geen bouwvergunning worden afgeleverd voor het Eurostadion.