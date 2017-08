Roeselare wint vlot tegen Tubeke in 1B

Door: redactie

5/08/17 - 19u45

Roeselare heeft op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen in de Proximus League (1B) met 1-3 gewonnen op het veld van Tubeke.

De West-Vlamingen, die vorig seizoen de promotie naar de hoogste afdeling nipt misten, kwamen na 21 minuten nochtans op achterstand in het Leburtonstadion, na een treffer van Florent Stevance (21.). Nermin Zolotic (43.), Maël Lépicier (52.) en Davy Brouwers (88.) bogen die achterstand echter nog om in een 1-3 zege.



Gisteren vierde Beerschot Wilrijk zijn terugkeer in het profvoetbal met een klinkende zege. "De Mannekes" wonnen de seizoensopener van de Proximus League (1B) op 't Kiel tegen Union met 3-0. Zaterdagavond (20u30) staat Oud-Heverlee Leuven - Lierse nog op het programma, Westerlo sluit zondag de eerste speeldag af met de topper tegen het ambitieuze Cercle Brugge.