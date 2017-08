Stadion OH Leuven verandert van naam

Bewerkt door: MH

4/08/17 - 17u11 Bron: Belga

© Photo News.

Na de overname van de club door de Thaise winkelketen King Power Group, wordt het Leuvense Enecostadion omgedoopt in het King Power at Den Dreef Stadion, zo maakte tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven vandaag bekend.

"De Thaise King Power Group kocht de rechten op de stadionnaam voor de komende drie seizoenen", klinkt het in de mededeling van de Leuvenaars. "Net voor de start van de Proximus League keert King Power terug naar de roots door de naam 'Den Dreef' opnieuw op te nemen in de stadionnaam. Sinds de overname hebben de nieuwe eigenaars al heel wat investeringen gedaan in de infrastructuur van het stadion, zodat we in een fantastisch King Power at Den Dreef Stadion aan de competitie kunnen beginnen. De absolute kroon op het werk is het fantastische nieuwe voetbalveld dat tijdens het tussenseizoen gelegd werd. Daarnaast werden ook nieuwe dug-outs geïnstalleerd, werd er kunstgras gelegd rond het terrein en is er ook een nieuwe spelerstunnel gezet. Tot slot werd er ook een nieuwe led-boarding geïnstalleerd om de zichtbaarheid en de commerciële return voor onze partners te verhogen en werd het stadion vernieuwd om de identiteiten van OHL, King Power en Den Dreef te benadrukken."



Eneco maakte even later het einde van de sponsoring van de voetbalclub bekend. Volgens de energieleverancier gebeurde dat in onderling overleg met het nieuwe bestuur van OHL. Eneco was sinds 2015 sponsor van de Leuvense fusieclub. "Voor Eneco, dat vorig jaar aan het einde van de Eneco Tour aankondigde om ook haar wielersponsoring te stoppen, past de beslissing binnen de nieuwe focus die het bedrijf wil leggen: niet alleen het accent op sportsponsoring, maar wel meer investeren in innovatie, technologie en duurzame educatieprojecten", liet de energieleverancier weten.



Voor OHL, dat vorig seizoen tegen de degradatie moest vechten in de Proximus League, start het nieuwe seizoen op 5 augustus met een thuiswedstrijd tegen Lierse. De nieuwe eigenaars van de club gaven eerder al aan OHL zo snel mogelijk terug naar de hoogste afdeling te willen brengen.