Wat te verwachten in de Proximus League? Lees hier onze voorbeschouwing

Proximus League Met Beerschot-Wilrijk tegenover Union wordt ook de Proximus League vanavond op gang getrapt. Na een uiterst spannend seizoen vorig jaar is het opnieuw uitkijken wat de waardeverhoudingen tussen de acht ploegen in Eerste Klasse B nu precies zullen zijn. Een korte voorbeschouwing.

Cercle Brugge: titelfavoriet met dank aan Monaco © belga. Cercle steekt zijn ambities niet weg onder stoelen of banken. Tijdens de officiële persvoorstelling vorige week werd het woord 'promotie' opvallend vaak in de mond genomen. Dat op zich is eigenlijk al behoorlijk 'on-Cercles'. "Grote woorden uitspreken zit niet in ons DNA, maar ons wegstoppen heeft toch geen zin", beseft coach José Riga.



Negentien nieuwe spelers en een overtuigende voorbereiding met zeges tegen onder andere Lokeren, Antwerp en Willem II: meer is er niet nodig om Cercle Brugge vooruit te schuiven als het te kloppen team in 1B. Van een ploeg in sportieve en financiële moeilijkheden is Cercle in een paar maanden tijd getransformeerd tot een 'sexy' geheel. Met dank aan de Franse topclub AS Monaco, dat Cercle begin mei overnam.



"Sindsdien leven we hier in een andere realiteit. Niet alleen financieel doet Monaco een belangrijke inbreng (naar verluidt verhoogden de overnemers het jaarbudget met 2,5 miljoen), maar ook qua knowhow. Ik durf gerust zeggen dat hier nu een professionelere structuur staat dan bij Standard", aldus José Riga. Lees ook Cercle zet kleedkamer in de verf en die is in tegenstelling tot de geruchten niet in roodwitte Monaco-kleuren

Lierse: extrasportieve problemen © belga. Lierse pakte vorig seizoen over de twee competitierondes de meeste punten in 1B (6 meer dan promovendus Antwerp), maar even goed doen wordt moeilijk. Met Benson en Masika zag Lierse twee spelers vertrekken die met een flits het verschil konden maken.



Verder weigert topschutter De Belder nog te spelen voor de Pallieters. Niet verwonderlijk dus dat Lierse in de voorbereiding maar moeilijk tot scoren kwam. Los daarvan hangen er extrasportieve perikelen in de lucht. De Egyptische grote baas Maged Samy draaide de geldkraan grotendeels dicht en zou de club zelfs willen verkopen. © belga.

Beerschot-Wilrijk: aanwinst voor de competitie © photo news. Na vier jaar amateurvoetbal zet Beerschot-Wilrijk de stap naar de profs. Daar hoort de 'erfgenaam' van het oude Beerschot ook thuis. Qua stadion en aanhang moet Beerschot niet onderdoen voor eender welke andere club in 1B.



Ook op het veld staat er een degelijk geheel. De as van de ploeg, die met een straatlengte voorsprong kampioen werd in Eerste Amateur, werd behouden. Daarbij bekende namen als Losada, Swinkels en Messoudi. Acht nieuwe krachten werden gehaald en in de voorbereiding liet het team van coach Marc Brys aardige dingen zien. Enkel de afwerking bleef bij momenten in gebreke. Daarom wil Beerschot er nog een topspits bij halen. © photo news.

Westerlo: tering naar de nering © belga. Na de degradatie uit 1A moest Westerlo noodgedwongen de tering naar de nering zetten. Trainer Mathijssen voelde dat hij in die omstandigheden zijn ding niet ging kunnen doen en haakte af. Voormalig assistent Vedran Pelic werd gepromoveerd tot T1.



De Bosnische Belg wacht een zware opdracht. Met een afgeroomde (Belgisch getinte) kern moet hij toch proberen om mee te doen voor promotie: een moeilijk verhaal. De voorbereiding - met onder andere een 6-0-nederlaag tegen KV Mechelen en 3-2-verlies tegen amateurclub Oosterzonen - boezemt niet al te veel vertrouwen in. © belga.

Union: totale make-over in het Koning Boudewijnstadion © photo news. Union groeide in play-off 2 uit tot een revelatie. De Brusselse club charmeerde naast en op het veld. Dat had wel gevolgen. Smaakmakers als Rajsel (Oostende), Mpati (Lokeren) en Aoulad (Wydad) werden weggeplukt door clubs uit 1A of uit het buitenland. Daarnaast vertrokken er nog eens vijftien andere kernspelers.



Maar Union haalde zelf ook twaalf nieuwkomers binnen. Daarbij verschillende pionnen die hun sporen al verdienden in de Proximus League. De verwachting is dat vakman Marc Grosjean er wel weer een competitief geheel van kan maken. Ook in het nieuwe seizoen zal Union trouwens zijn thuismatchen afwerken in het Koning Boudewijnstadion. © photo news.

OHL: Het moét beter © photo news. OHL was vorig seizoen dé tegenvaller van 1B. De ambitieuze fusieclub kon maar nipt de degradatie vermijden. Dit jaar moét het beter. De nieuwe Thaise eigenaars haalden de borstel door de selectie en trokken negen nieuwkomers aan om het tij te keren.



Bekendste namen zijn Julien Gorius en Derick Tshimanga. Normaal komen er in augustus nog een paar aanwinsten bij. In de voorbereiding behaalden de mannen van Den Dreef alvast hoopgevende zeges tegen KV Mechelen en Oostende. Voor de competitiestart zit coach Dennis van Wijk wel met een probleem. Zijn kern wordt geteisterd door een blessuregolf. © belga.

Roeselare: matige voorbereiding © photo news. SV Roeselare - vorig seizoen verliezende finalist in de promotiefinale - kende geen al te beste voorbereiding. Van 7-1-nederlagen tegen AA Gent en Zulte Waregem en 1-2-verlies tegen amateurploeg Winkel Sport zal wel niemand op Schiervelde vrolijk zijn geworden.



Anderzijds: vorig seizoen was Roeselare ook niet helemaal klaar op speeldag 1 en werden er in de loop van augustus nog vijf nieuwe spelers gehaald. Na een gemiste start pakten de West-Vlamingen toen verrassend de eerste periode. Indien nodig zal de Chinese eigenares Xiu Li Hawken ook nu wel weer bijsturen, zeker? © photo news.