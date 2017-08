West-Vlaamse voetbalploeg verliest tweede speler in 1,5 jaar tijd: kapitein (28) komt om in ongeval

Door: Hans Verbeke

4/08/17 - 11u40 Bron: Eigen berichtgeving

Slachtoffer Joeri Merveillie. © SK Nieuwkerke.

In Komen heeft een ongeval afgelopen nacht het leven geëist van een 28-jarige man uit Wijtschate. Langs de Komenstraat verloor de man rond half drie de controle over zijn stuur. Het dodelijke slachtoffer is de 28-jarige Joeri Merveillie, speler en jeugdtrainer van voetbalclub SK Nieuwkerke.

In februari vorig jaar kwam Joeffrey Thune om het leven. © Eric Flamand.

Voor de club is het de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat ze een speler verliezen bij een ongeval. In februari vorig jaar stierf doelman Joeffrey Thune (30) uit Komen toen hij 's avonds met zijn wagen van de weg af raakte en tegen een boom botste. Joeri Merveillie was niet alleen speler van SK Nieuwkerke, maar ook kapitein van de ploeg.



Zijn Opel Corsa raakte van de weg af, belandde in een maïsveld en ging over de kop. De hulpdiensten moesten de bestuurder van onder het wrak halen. Voor de man kwam echter alle hulp te laat, hij stierf ter plaatse. Het parket van Ieper stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.



Omdat nadien bleek dat het ongeval niet op het grondgebied Mesen plaatsvond, zoals eerst was gedacht, werd het onderzoek intussen overgeheveld naar het parket van Doornik.