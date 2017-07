BAS geeft Lierse gelijk in dossier omtrent spelers Joachim en Vanhamel

Door: redactie

Vanhamel.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de klacht van White Star Brussel tegen SK Lierse afgewezen. Dat bevestigden de Pallieters op hun website. De Brusselaars stapten naar het BAS, omdat ze beweerden dat de transfers van Aurélien Joachim en Mike Vanhamel naar Lierse onreglementair zijn verlopen.

De Luxemburgse aanvaller Joachim en doelman Vanhamel sloten op 1 juli 2016 aan bij SK Lierse nadat ze hun contract bij White Star hadden laten ontbinden "wegens zware fouten in hoofde van de club-werkgever". Bico en co betwistten die gang van zaken en legden klacht neer. Dinsdagavond konden beide clubs hun argumenten voor de arbiters van het BAS op tafel leggen, twee dagen later is het vonnis bekend.



"De klacht ingediend door WS Brussel werd in haar geheel afgewezen als inhoudelijk ongegrond en zal dan ook geen enkel nadelig gevolg hebben voor Lierse. "Anders dan WS Brussel ten aanzien van zijn voormalige spelers heeft Lierse steeds de regels gerespecteerd. Dit werd nu ook door het BAS bevestigd. De aansluitingen van Aurélien Joachim en Mike Vanhamel bij Lierse waren volstrekt reglementair, zoals de KBVB zelf reeds had aangegeven op het moment van de aansluitingen", klinkt het bij de club uit de Proximus League (1B).



"De lichtzinnigheid waarmee RWS Bruxelles in deze te werk is gegaan, en waarmee deze club het imago van onze club heeft proberen te bekladden, is stuitend maar met de beslissing van het BAS sluit Lierse dit hoofdstuk af. Lierse zal komend seizoen dan ook vol vertrouwen aantreden in afdeling 1B. Iets waar de club nooit aan heeft getwijfeld, ondanks de foutieve uitlatingen van White Star via de pers."



De motivering van het BAS wordt uiterlijk op 10 augustus gepubliceerd.