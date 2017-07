VIDEO: "Ze ranselde me af met hak van haar schoen": eerst spelers, dan ouders op de vuist bij voetbaltoernooi

SRB/VDWT/KAR

17/07/17

video De vader van een jeugdvoetballer uit Tienen heeft een mogelijk blijvend rugletsel opgelopen op een toernooi in het Luikse Momalle (Remicourt). De man kwam tussen in een ruzie op het veld, maar kreeg zelf klappen. "Een vrouw ranselde me af met de hak van haar schoen."

De 15-jarige Tristan Vanderwegen uit Tienen ging twee weken geleden naar het toernooi vlak bij Luik. Zijn vader Regi (43) vergezelde hem. Bij de match tegen Seraing ging het echter fout.



"De keeper van Seraing, een jongen van een jaar of 15, sloeg drie van de Tiense jongens neer. Eentje brak zijn neus, een ander had een gescheurde lip", zegt Regi. Hij kwam tussen om de ruzie te stoppen, maar dat brak hem zuur op.