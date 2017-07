Seizoen start in mineur voor KVO-aanwinst Rajsel, zes maanden out met kruisbandblessure

SW

15/07/17 - 22u44 Bron: Belga

© photo news.

KV Oostende zal dit jaar geen beroep meer kunnen doen op aanwinst Nicolas Rajsel. De flankaanvaller heeft vrijdag in de oefenmatch tegen Roeselare (1-1) zijn voorste kruisbanden gescheurd en staat zes maanden aan de kant. Dat heeft KVO zaterdag bekendgemaakt.

De 24-jarige Rajsel kwam tijdens de zomermercato over van 1B-club Union, waarmee hij zich in de kijker speelde tijdens play-off 2. Hij maakte afgelopen seizoen dertien goals, waaronder drie in de play-offs (tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren en Standard).



KV Oostende speelde zaterdag een oefenwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven. De club uit 1B haalde het met 1-3.