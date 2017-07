Imke Courtois wil "drie perfecte wedstrijden spelen" in Nederland

Door: redactie

14/07/17

De afscheidnemende Imke Courtois staat met de Red Flames aan de vooravond van hun eerste deelname aan het EK vrouwenvoetbal, dat overmorgen in Nederland van start gaat.

De Belgische voetbalvrouwen hebben er een afspraak met de geschiedenis in wat voor Courtois meteen ook het slot van haar carrière wordt. De verdedigster van Standard zet immers na het EK een punt achter haar carrière, maar eerst wil ze nog één keer schitteren in het nationale shirt. "Als we drie perfecte wedstrijden kunnen spelen, dan is het EK geslaagd voor mij", vertelde ze vrijdag tijdens een persmoment in Rheden.



Te beginnen met de wedstrijd van zondagavond in Doetinchem tegen het gevaarlijke, maar niet onklopbare Denemarken. "Zij hebben een sterk team, maar zij liggen ons wel en dat is - denk ik - omdat ze een beetje dezelfde stijl als wij hebben: efficiënt en met veel diepgang. Frivole teams zoals Spanje liggen ons een pak minder. Dan sluipt er snel stress in de ploeg en kruipen we achteruit, zoals ook tegen Japan gebeurd is in de beginfase van de wedstrijd. De organisatie is onze sterkte, maar we moeten ook wat meer onbevangen, vrij durven te voetballen."



Ook sterspeelster Tessa Wullaert, die vrijdag na een lang seizoen een rustdag kreeg voorgeschreven, heeft geen schrik van de Denen. "Zij hebben meer ervaring, maar als team zijn we evenwaardig", vertelde Wullaert. "We geloven er ook echt in dat we tegen hen een resultaat kunnen neerzetten. Denemarken teert op de kwaliteiten van één à twee speelsters en het komt er dus op aan de paslijnen af te snijden."