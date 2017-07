10.000 Belgische fans moedigen Red Flames komende weken aan

Door: redactie

14/07/17 - 20u39

© belga.

Nagenoeg tienduizend Belgische fans zakken de komende weken naar Nederland af om de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg aan te moedigen op het EK, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend.

Vanmamiddag omstreeks 13u waren er voor de wedstrijd van zondag in Doetinchem tegen Denemarken 1.379 tickets aan Belgische fans verkocht. In totaal zouden er iets meer dan 4.000 tickets de deur uit zijn voor de wedstrijd in De Vijverberg.



Voor de wedstrijd België-Noorwegen van 20 juli in Breda kochten 4.109 Belgische fans een ticket en voor Nederland-België van 24 juli in Tilburg 4.209 fans. De Derby der Lage Landen is intussen al een tijdje uitverkocht, voor de overige wedstrijden van de Flames zijn er nog steeds tickets verkrijgbaar via de toernooiwebsite. In totaal verwachten de organisatoren 200.000 bezoekers tijdens het toernooi.



Op vrijdag 21 juli staat er op de Belgische nationale feestdag een open training van de Red Flames op het programma. Die vindt plaats in het oefencentrum van het Nederlandse V.V. Rijen. De training start om 11 uur en na afloop zullen de Red Flames ook nog tijd maken voor de fans.