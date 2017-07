In 2015 afgeschreven, straks mogelijk de EK-joker van de Red Flames: het sprookje van deze ex-busbestuurster

Pieter-Jan Calcoen

11/07/17 - 09u32

Yana Daniëls in actie tegen Japan. © getty.

Niemand die nog rekening hield met een terugkeer na die zware blessures - laat staan met een EK-selectie. Niemand, buiten Yana Daniëls (25) zelf, straks de joker in Nederland.

Maart 2015. Tijdens een inhaalduel met FC Twente tegen Club Brugge gaat Yana Daniëls door haar linkerknie. Onderzoek wijst uit dat ze de buitenste knieband gescheurd heeft, een blessure die ze al twee keer eerder opliep. Een nieuwe rentree op het hoogste niveau lijkt utopisch. Alleen wil Daniëls zelf daar niet van weten - ze stort zich op haar revalidatie.



Talent heeft Daniëls altijd gehad. Sinds 2011 is de aanvalster, die vlot haar rechtstreekse tegenstandster passeert en makkelijk overtredingen uitlokt, een vaste waarde in de selectie van het nationale elftal. Ook op clubniveau maakt Daniëls, die ongelofelijk veel positivisme en wilskracht bezit, snel carrière: via OH Leuven en Lierse naar Twente. Tot die tegenvaller dus.



