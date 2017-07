Racing Genk pas in extremis voorbij amateurclub Eendracht Termien, doelpuntenkermis bij Antwerp

Bewerkt door: MH

1/07/17 - 21u56 Bron: Belga

Manuel Benson maakte zijn debuut voor Racing Genk © photo news.

Racing Genk heeft vandaag zijn seizoen op gang getrapt met een moeizame 1-2 overwinning tegen Eendracht Termien (derde amateurklasse). Pas in de laatste minuut kon belofte Dante Vanzeir voor een Genkse zege zorgen met een zelf afgedwongen strafschop.

Doelpuntenkermis Antwerp

Antwerp haalde het eerder op de dag heel wat makkelijker van eersteprovincialer Kontich. Onder meer dankzij drie doelpunten van William Owusu won het overtuigend met 0-9 van de streekgenoot.



Rouches danken Raman

In zijn derde oefenwedstrijd van het seizoen kon Standard met 0-3 zegevieren in een regenachtig Walhain (derde amateurklasse). Een doelpunt van Ryan Mmaee (31.) in de eerste helft en twee late doelpunten van Benito Raman (83., 89.) in de tweede helft klaarden de klus voor de troepen van coach Ricardo Sa Pinto.



Waasland-Beveren wint moeizaam

Waasland-Beveren had het niet onder de markt tegen SK Sint-Niklaas (tweede amateurklasse) en kon pas met 0-1 zegevieren toen Cherif Ndiaye na 83 minuten een strafschop kon verzilveren.



Oostende prikt vier keer

Oostende reisde af naar Izegem voor de allereerste wedstrijd in het bestaan van de nieuwe fusieclub Mandel United (tweede amateurklasse). De kustjongens gingen rusten met een 0-2 voorsprong na doelpunten van Franck Berrier (37.) en Joseph Akpala (43.). Na de rust kreeg Oostende een tegendoelpunt te slikken via Suyspeene (66.), maar Richairo Zivkovic (85., op strafschop) en Ibrahima Bah (89.) zorgden toch nog voor een 1-4 overwinning.



Tester Ndenge trefzeker voor Essevee

Sparta Petegem (tweede amateurklasse) en Zulte Waregem trakteerden de toeschouwers zaterdagavond op een aangenaam kijkstuk. Zulte kon de wedstrijd uiteindelijk winnend afluiten met 2-5 dankzij het openingsdoelpunt van Nill De Pauw (2.), twee doelpunten van tester Tsiy William Ndenge (43., 54.) en twee doelpunten van Gent-huurling Peter Olayinka (59., 82.).



STVV nipt, Lokeren ruim

Met Sint-Truiden en Lokeren kwamen nog twee andere eersteklassers aan de bak zaterdagavond. STVV won maar nipt met 1-2 van Spouwen-Moppertingen (tweede amateurklasse), Lokeren won met ruime 1-6 cijfers van RFC Wetteren (derde amateurklasse).