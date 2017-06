Stukje Antwerp-ziel verdwijnt op de Bosuil: nostalgische Tribune 1 gesloopt

Dries Mombert

26/06/17 - 15u40

© Dirk Kerstens.

video De Bosuil is opnieuw een vleugje sentiment kwijt. De uitvalsbasis van Antwerp krijgt een serieuze update en dat is nu ten koste gegaan van de oude Tribune 1. De supportersstand ging vanmorgen tegen de vlakte, komende maanden komt een gloednieuwe tribune in de plaats.

De bewuste Tribune 1 (zie foto hieronder) maakt al jaar en dag uit van het Bosuilstadion. De hoofdtribune kleurt sinds de jaren 20 de Bosuil, maar was de laatste jaren grondig aan vernieuwing toe. In 2013 kwam de laatste renovatie, nadat een deel van de tribune toen was ingestort.



Nu is de nostalgische tribune dus onherroepelijk gesloopt. Met de komst van Ghelamco-topman Paul Gheysens wil Antwerp zijn stokoude stadion van een stevige facelift voorzien. The Great Old kreeg begin deze maand zijn bouwvergunning te pakken en voegt nu dus de daad bij het woord.



De bedoeling is dat op de plaats van de oude tribune een splinternieuw stadion-deel komt. Daarin moet plaats zijn voor kleedkamers, een VIP-ruimte en polyvalente ruimtes. De afwerking van het project staat gepland voor eind september. Mogelijk kunnen de supporters dan al hun plaats zoeken in een gloednieuwe Tribune 1.