Ivan Leko wint eerste oefenmatch Club met ruime cijfers, Gent kent nodige moeite met tweedeprovincialer

Tomas Taecke

24/06/17 - 21u01

© photo news.

Club Brugge heeft zijn eerste oefenmatch vanavond met ruime cijfers gewonnen (0-9). Tegen de West-Vlaamse eersteprovincialer Westkapelle zagen de fans met Acolatse, Vanlerberghe en Dennis drie zomertransfers voor het eerst aan het werk.

Ivan Leko © belga.

Voor de ogen van ongeveer 1.500 toeschouwers nam Club in zijn eerste wedstrijd onder Ivan Leko vandaag vlot afstand van gelegenheidstegenstander Westkapelle. De nieuwe coach van blauw-zwart liet naast een handvol beloften ook enkele nieuwkomers opdraven. Zo debuteerde Acolatse voor de rust en mochten Vanlerberghe en Dennis in de tweede helft opdraven. De van Westerlo overgekomen Acolatse liet zich al na amper drie minuten opmerken door een eerste keer te scoren in Brugse loondienst. Ook Cools (2x), Vanaken en Osei-Berkoe vonden voor het rustsignaal de weg naar doel.



Net als Acolatse in de eerste helft kon ook Dennis zich na de rust meteen in de kijker spelen. De nieuwe centrumspits zorgde op knappe wijze voor de 0-7 nadat ook Vlietinck zijn doelpuntje meepikte. Via De Bock werd het uiteindelijk 0-8 en in de absolute slotfase pikte ook Vanlerberghe zijn doelpunt mee. Club oefent woensdag een tweede keer in en tegen Oudenaarde.