Red Flames stijgen 1 plaatsje op FIFA-ranking

Door: redactie

23/06/17 - 11u25

© photo news.

De Belgische voetbalvrouwen zijn één plaats gestegen op de nieuwe ranglijst van de Wereldvoetbalbond en staan nu 22e. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde FIFA-ranking.

De Red Flames plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). De top twee stoot door naar de kwartfinales.



In de aanloop naar het EK speelt de selectie van Ives Serneels nog drie oefenduels. Op vrijdag 30 juni (18u30) geven ze in San Pedro del Pinatar Spanje partij, daarna volgen oefenwedstrijden tegen Frankrijk (7 juli in Montpellier) en Rusland (11 juli in Denderleeuw). Op 12 juli reizen de Flames af naar Nederland, overmorgen wordt de officiële EK-selectie van 23 speelsters bekendgemaakt.