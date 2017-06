Met dit straf elftal had België momenteel kunnen schitteren op het EK U21

Thomas Lissens

20/06/17 - 15u15

Links: Dimata. Midden, bovenaan: Praet. Midden, onderaan: Dendoncker en Tielemans. Rechts: Musonda Junior. © PHOTO NEWS/Belga.

Er loopt flink wat schoon volk rond op het EK voetbal onder 21 jaar in Polen. Het Spanje van Marco Asensio, het Italië van Gianluigi Donnarumma of het Engeland van Tammy Abraham: aan interessante ploegen geen gebrek. Maar wat als ook België zich had kunnen plaatsen voor het eindtoernooi, met welke ploeg hadden de jonge Duivels dan kunnen deelnemen? Een denkoefening bracht ons bij deze straffe basisploeg:

DOELMAN: Guillaume Hubert De 17-jarige Mile Svilar is misschien wel de toekomstige nummer één van de Rode Duivels, maar bij Anderlecht vinden ze dat de zoon van Ratko nog wat te groen is achter de oren. Daarom kiezen voor iets meer zekerheid met Guillaume Hubert.



Hubert is 23 jaar oud en lijkt dus in eerste instantie niet in aanmerking te komen voor een U21-selectie. Maar spelers mogen wél meedoen aan het EK onder 21 als zij maximaal 21 jaar waren op het moment dat de kwalificatie voor het toernooi begon. Dat was bij Hubert dus het geval.



De doelman maakte deze zomer voor zo'n 350.000 euro de overstap van Standard naar Club Brugge. Hubert, die met zijn 1,98 meter flink wat lengte in de strijd kan gooien, overtuigde niet iedereen tijdens zijn tijd in Luik. Een blunder tegen uitgerekend Club Brugge kostte hem afgelopen seizoen ook zijn basisplaats bij Standard en waarschijnlijk zal hij op Jan Breydel ook vrede moeten nemen met een plaats achter Ethan Horvath (en Ludovic Butelle?) in de pikorde. Guillaume Hubert op training bij Club Brugge, dat hem deze zomer overnam van Standard. © belga.

RECHTSACHTER: Dion-Johan Cools Toen Club Brugge in de zomer van 2015 Dion-Johan Cools, een Belgische rechtsachter met Maleisische roots, wegplukte bij OH Leuven, werden wat wenkbrauwen gefronst. Zou hij Thomas Meunier het vuur aan de schenen kunnen leggen en op termijn zelfs vervangen? Wel, twee jaar later is de balans van Cools op Jan Breydel toch positief.



De nu 21-jarige Leuvenaar kan ook op links uit de voeten en dankzij die polyvalentie speelde hij onder trainer Michel Preud'homme toch al 42 wedstrijden voor Club. Daarin scoorde de offensieve en technisch onderlegde verdediger vier keer. Cools heeft bij Club af te rekenen met stevige concurrentie, maar hij zal ook onder nieuwe coach Ivan Leko ongetwijfeld zijn kans krijgen. Cools met de jonge Duivels in actie tegen Malta. © belga.

CENTRAAL ACHTERIN: Bjorn Engels Bjorn Engels speelde niet zijn beste seizoen bij Club, dat beseft de rijzige centrale verdediger zelf maar al te goed. De aanvankelijk stormachtige ontwikkeling van het 22-jarige jeugdproduct van blauw-zwart werd afgeremd door blessures en in de play-offs van afgelopen seizoen verloor hij zelfs zijn basisplaats. Preud'homme verkoos de ervaring van Stefano Denswil en Benoit Poulain.



Maar toch kleeft er nog steeds een bedrag van tien miljoen euro op Engels' hoofd. De centrale verdediger heeft alles in huis om het te maken op het hoogste niveau: ondanks zijn 1,94 meter is Engels niet de traagste, hij is technisch onderlegd, beschikt over een uitstekend positiespel, is een echte winnaar én een leider. Engels, die al tot de selectie van de Rode Duivels behoorde, maar het EK miste door een blessure, is zekerheid bij de jonge Duivels en mogelijk volgend seizoen ook in de Premier League. Engels (links), hier naast Nicolas Lombaerts, maakte al deel uit van de selectie van de Rode Duivels. Maar een blessure hield hem toen van het EK in Frankrijk. Sindsdien zoekt Engels nog naar zijn beste vorm. © belga.

CENTRAAL ACHTERIN: Jason Denayer Naast de sobere Bjorn Engels komt die iets nonchalantere Jason Denayer. De Brusselaar, nog altijd maar 21, heeft als acht caps op zijn teller staan, maar na het EK in Frankrijk verdween hij bij de nationale ploeg wat naar het achterplan. In de kwartfinale in Lille ging hij mee kopje onder tegen Wales en afgelopen seizoen bleef de verwachte progressie wat uit. Denayer werd door Manchester City uitgeleend aan degradant Sunderland, dat hem vooral gebruikte als stofzuiger op het middenveld.



Denayer staat dus voor een belangrijk seizoen, ook in aanloop naar het WK in Rusland, maar hij werd in het verleden niet voor niets de "nieuwe Kompany" genoemd. Denayer is snel, heeft goede voetjes - hij leerde op blote voeten voetballen in de academie van Jean-Marc Guillou-, en is sterk in de lucht. Op voorwaarde dat hij negentig minuten lang gefocust kan blijven, moét Denayer altijd spelen. Denayer tijdens België-Wales in duel met Hal Robson-Kanu. © belga.

LINKSACHTER: Jordan Lukaku De jongste Lukaku lijkt al een hele tijd mee te draaien op het hoogste niveau, maar hij is toch nog altijd maar 22. Lukaku verzilverde zijn prima prestaties bij het KV Oostende van Marc Coucke met een transfer naar de Italiaanse topclub Lazio Roma. Er werden vraagtekens geplaatst bij het avontuur van de linksachter in de Italiaanse hoofdstad, maar Lukaku deed het toch aardig.



De broer van Romelu groeide niet uit tot een onbetwiste titularis bij de Biancocelesti. Maar trainer Simone Inzaghi lijkt wel iets te zien in de fysiek sterke Lukaku, die ook al zeven keer het shirt van de Rode Duivels droeg. Lukaku lag voor ons elftal in balans met Senna Miangue, maar die speelde na nieuwjaar iets te weinig bij Cagliari - dat hem huurde van Inter Milaan - om een basisplaats te kunnen claimen. Jordan Lukaku droeg al zeven keer het shirt van de Rode Duivels. © belga.

VERDEDIGENDE MIDDENVELDER: Leander Dendoncker © photo news. Ook Leander Dendocker werd al opgeroepen voor de Rode Duivels. De kilometervreter van Anderlecht heeft op dit moment twee caps achter zijn naam staan en daar heeft zijn prima seizoen bij paars-wit natuurlijk veel mee te maken. Het 22-jarige jeugdproduct van Anderlecht speelde dit seizoen alles bij paars-wit en had zo een enorm aandeel in de landstitel. Hij scoorde ook vijf keer, waaronder een belangrijke goal tegen Club Brugge in de play-offs.



Dendoncker is een loopwonder met flink wat buskruit in zijn rechterbeen. Het moet dan ook niet verrassen dat Atletico Madrid-trainer Diego Simeone zijn oog al zou hebben laten vallen op de West-Vlaming. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck gaf echter al aan dat Dendoncker, die ook uit de voeten kan als centrale verdediger, zeker nog een seizoen in Brussel blijft. © photo news.

MIDDENVELDER: Youri Tielemans De man van 25 miljoen. Om Tielemans kan je gewoon niet meer heen. De middenvelder heeft op zijn 20ste al 139 matchen in de Jupiler Pro League gespeeld en leverde Anderlecht deze mercato een flinke duit op met zijn transfer naar de Franse landskampioen Monaco. Tielemans speelde al vier keer voor de Rode Duivels en het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer hij een vaste basispion zal zijn in het team van bondscoach Roberto Martínez.



Met Tielemans haalde Monaco een complete voetballer in huis. De Brusselaar leest het spel uitstekend, heeft een prima pass in de voeten en ondanks zijn frêle postuur staat hij ook zijn mannetje in de duels. Zijn technische bagage kreeg Tielemans dan weer mee in de jeugdopleiding van Anderlecht. Als hij zich, zoals wel verwacht wordt, kan doorzetten bij Monaco, dan is een basisplaats in Rusland zeker niet ondenkbaar.



Tielemans speelde onder meer mee met de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Rusland. © photo news.

MIDDENVELDER: Dennis Praet Dennis Praet trok vorige zomer voor tien miljoen euro van Anderlecht naar de Italiaanse subtopper Sampdoria. Paars-wit én Praet voelden dat het tijd was voor een nieuwe stap in de ontwikkeling van de nu 23-jarige Leuvenaar. In Genua won Praet vooral aan maturiteit. De middenvelder moest knokken voor zijn plaats, maar kwam toch 32 keer in actie. Aan zijn statistieken (een goal en een assist) heeft hij wel nog werk.



Praet staat bekend als een stilist die ook bereid is om te knokken voor elke morzel grond. De Gouden Schoen van 2015 werd bij zijn debuut in 2011 een grote toekomst toegedicht, maar op zijn 23ste heeft hij toch nog 'maar' één cap achter zijn naam staan. Over enkele jaren zal blijken of de stap naar Sampdoria de juiste keuze is geweest, maar voorlopig lijkt bondscoach Martínez toch niet echt op hem te rekenen. Voor de jonge Duivels kan Praet echter zeker een nuttige pion zijn. © photo news.

RECHTERFLANK: Charly Musonda Junior Aan het talent van Charly Musonda Junior twijfelt niemand. 'Mus' was tot voor kort dé (ruwe) diamant van het Belgische voetbal, een godenkind met gouden voetjes, meer de laatste maanden kwam er toch meer scepsis. En daar heeft het kwakkelseizoen van de 20-jarige creatieveling alles mee te maken.



Musonda, die op zijn zestiende voor 2,5 miljoen euro van Anderlecht naar de jeugd van Chelsea trok, werd bij het begin van het seizoen door de 'Blues' opnieuw uitgeleend aan het Spaanse Real Betis. Maar in Andalusië kon de dribbelkont zich, onder meer door een vervelende knieblessure, niet doorzetten. Musonda ging in Londen revalideren en Chelsea-coach Antonio Conte was ook gecharmeerd door de jonge Belg, maar aantreden voor de hoofdmacht van Chelsea zat er niet in. De knieblessure zorgde er uiteindelijk voor dat het seizoen van Musonda verloren ging.



Voor de ontwikkeling van de zoon van ex-Anderlechts-spits Charly Musonda wordt het van cruciaal belang dat hij volgend jaar ervaring kan opdoen op het hoogste niveau. Belgische clubs als Anderlecht en Racing Genk zouden al geïnformeerd hebben, maar Musonda zelf lijkt eerder interesse te hebben in een buitelands avontuur. Als dat avontuur een succes wordt, dan hoort Musonda gewoon thuis in de nationale ploeg. Charly Musonda Junior kende een snertseizoen. © photo news.

LINKERFLANK: Adnan Januzaj (22) Het verhaal van Adnan Januzaj lijkt een beetje op dat van Charly Musonda Junior. Januzaj maakte in 2013 bij Manchester United een opgemerkt debuut in de Premier League, maar de voorbije seizoenen raakte ook de carrière van het jeugdproduct van Anderlecht wat in het slop. Na weinig succesvolle uitleenbeurten bij Borussia Dortmund en de Engelse degradant Sunderland is er van de 22-jarige winger op dit moment geen sprake bij de Rode Duivels.



Januzaj heeft nochtans al zes keer het shirt van de Rode Duivels gedragen en hij was onder meer van de partij op het WK in Brazilië in 2014. Maar de voorbije jaren heeft de stilist het moeilijk om lijn in zijn prestaties te krijgen. Hoogtes en laagtes wisselen elkaar te vaak af, waardoor hij bij Manchester United geen toekomst meer lijkt te hebben. Dat Januzaj een uitstekende voetballer is die in goede doen zeker van waarde kan zijn voor de Rode Duivels, staat buiten kijf. Maar net als Musonda Junior moet hij eerst eens een heel seizoen een goed, constant niveau halen. © belga.