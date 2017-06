Tessa Wullaert: "Het mannenvoetbal is niet altijd een mooie wereld"

TL

Vanaf midden juli treedt Tessa Wullaert met de Red Flames aan op het EK in Nederland. In een interview met 'De Zondag' blikt de aanvalster van Wolfsburg vooruit naar dat EK, maar Wullaert heeft het ook onder meer over het leven in Duitsland en haar loon.

© photo news. Bij Wolfsburg komen materiaalmannen en dokters gewoon de kleedkamer binnen voor en na de wedstrijd. Dat stoort mij ook niet. Tessa Wullaert © photo news. Maar het eerste punt is dus het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. Volgens Wullaert starten de Red Flames er toch als underdog. "Landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland hebben iets meer kwaliteiten", aldus Wullaert in De Zondag. "Maar als wij ons spel spelen, verdedigen in blok en snel counteren, dan kunnen we voor een verrassing zorgen."



Wullaert won met Anderlecht en Standard alles wat er te winnen viel in België en in 2015 zette ze de stap naar het buitenland. De aanvalster zette haar krabbel bij Wolfsburg en met de Duitse topclub won ze twee bekers, een titel én ze speelde een Champions Leaguefinale. Na twee jaar in Duitsland merkte Wullaert onder meer dat de Duitsers een pak minder preuts zijn dan de Belgen.



"Bij Wolfsburg komen materiaalmannen en dokters zelfs gewoon de kleedkamer binnen voor en na de wedstrijd. Dat stoort mij ook niet", zegt de West-Vlaamse. "Het is niet dat die staan te kijken of zo. Dat is anders bij de nationale ploeg. Dat is zelfs not done daar. Mannen moeten er waarschuwen als ze de kleedkamer binnenkomen. Vreemd eigenlijk. Ik denk dat Belgen preutser zijn dan Duitsers. Ga je in Duitsland naar een sauna, dan is dat publiek, en naakt. In België durft niemand dat." Lees ook Red Flames houden vicewereldkampioen Japan op gelijkspel in Leuven

