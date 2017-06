Bölöni: van gediplomeerd tandarts tot voetbalcoach in de woestijn die Cristiano Ronaldo liet debuteren

Dries Mombert

16/06/17 - 16u17

Bölöni wordt bij Antwerp herenigd met Luciano D'Onofrio. © belga.

De kogel is door de kerk: de Roemeen László Bölöni wordt de nieuwe coach van Royal Antwerp FC. De 64-jarige ex-coach van Standard begint na een ware odyssee bij The Great Old aan zijn tweede trainersopdracht in België. Een portret van een als tandarts gediplomeerd voetbalcoach.

Europacup I-winnaar met Steaua Boekarest Bölöni, een Roemeen van Bulgaarse afkomst, zette zijn eerste stapjes in de voetbalwereld bij Targu Mures. De middenvelder kwam er als 17-jarige in het eerste elftal en bleef vervolgens ruim 14 jaar bij de club waarvoor hij zijn spelersdebuut maakte. In 1977 en 1983 schopte hij het zelfs tot Roemeens Voetballer van het Jaar.



Met een transfer naar het grote Steaua Boekarest breidde Bölöni een nieuw hoofdstuk aan zijn succesvolle spelerscarrière. Tussen 1984 en 1987 was de middenvelder een van de steunpilaren in de ploeg die drie landstitels op rij behaalde.



Ook de Europacup I, voorloper van de huidige Champions League, werd een prooi voor de Bulgaarse Roemeen. In 1987 won Bölöni aan de zijde van Tudorel Stoica (vader van Alin) de finale tegen Barcelona na strafschoppen. © Kos.

Verhuis naar Belgische tweede klasse Na het Europese succes met Steaua Boekarest koos Bölöni voor een opvallende overgang naar de Belgische tweede klasse. De Roemeen zou het middenveld van Racing Jet Brussels versterken, maar het huwelijk tussen beide partijen was geen lang leven beschoren.



Na één jaar verliet Bölöni de Belgische hoofdstad voor het Franse Créteil Lusitanos, al bleef hij ook daar slechts één seizoen actief. Na nog eens drie jaar bij UD Orléans hield de intussen 39-jarige voetballer het voor bekeken. Met ook 25 doelpunten in 108 wedstrijden voor de nationale ploeg van Roemenië had Bölöni er een meer dan verdienstelijke spelerscarrière opzitten. © belga.

Gediplomeerde tandarts wordt coach en laat niemand minder dan Cristiano Ronaldo debuteren Na twee jaar besloot de intussen gediplomeerde tandarts zich opnieuw in de voetbalwereld te gooien. Met een trainersopdracht bij Nancy begon Bölöni aan zijn leven kort naast het voetbalveld.



Acht seizoenen lang bleef de Roemeen coach in Frankrijk alvorens hij na het EK in 2000 bondscoach werd van de Roemeense nationale ploeg. De resultaten keerden zich al snel in Bölöni's nadeel en na minder dan één jaar mocht de voormalige international opkrassen.



Met een overgang naar Sporting Lissabon kreeg hij daarna voor het eerst wel een Europese topclub onder zijn hoede. Bölöni behaalde in 2002 de dubbel met de ploeg uit de Portugese hoofdstad en liet ook niermand minder dan ene Cristiano Ronaldo debuteren in het eerste elftal. Helaas was wegens tegenvallende resultaten in 2003 ook in Portugal het liedje snel uit. © photo news.

Bölöni vult zware voetsporen in bij Standard Wat volgde was de start van een eerste, weliswaar kleinere, voetbalodyssee. Bölöni nam onder meer Stade Rennes en AS Monaco onder zijn hoede, maar wist ook bij die clubs niet te overtuigen.



Na een jaar in de Arabische voetbalwoestijn bij Al-Jazira belandde de Roemeen in 2008 plots bij het Standard van sportief directeur Luciano D'Onofrio. Bölöni moest er in de voetsporen treden van succescoach Michel Preud'homme en kreeg er de loodzware taak om beter te doen dan zijn voorganger.



Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurde toch. De Roemeen haalde in zijn debuutjaar meteen de landstitel binnen na twee razendspannende testwedstrijden tegen Anderlecht, een gegeven die hem meteen ook de prijs voor Coach van het Jaar opleverde. © belga.

Lastpak wijst dopingcontroleur en Axel Witsel naar de deur Naast die uitstekende binnenkomer kwam Bölöni daartegenover steeds meer in het nieuws met zijn soms moeilijk karakter. De Roemeen stelde zich vaak lastig op tijdens persconferenties en bonjourde ook een dopingcontroleur zonder pardon uit de Luikse kleedkamer.



De voormalige middenvelder liet zich bovendien vrij nonchalant uit over de befaamde doodschop van Axel Witsel op het scheenbeen van Anderlecht-verdediger Wasilewski. "Het zou beter zijn dat Axel naar het buitenland vertrekt," liet de toenmalige Standard-coach toen optekenen.



Dit en andere akefietjes zorgden ervoor dat de liefde tussen Standard en Bölöni in 2010 plots bekoelde. De Roemeen werd vriendelijk naar de uitgang begeleid en was nu helemaal voor zijn reis rond de wereld. © belga.