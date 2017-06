Lierse praat met "verschillende geïnteresseerde investeerders"

Bewerkt door: MH

15/06/17 - 20u44 Bron: Belga

SK Lierse heeft vandaag de interesse van verschillende investeerders bevestigd. "Op dit moment worden een aantal mogelijke partnerships bekenen die ons engagement om Lierse terug naar eerste klasse te brengen ten volle ondersteunen", klinkt het op de website van de Pallieters.

"De dominantie van het voetbal als de meest bekeken sport ter wereld resulteerde in de recente interesse van buitenlandse investeerders om door middel van transfers van topspelers en door investeringen in of overnames van Europese clubs, hun respectievelijke landen hogerop te helpen op de globale FIFA-ranking."



"Jeugdwerking die zich heeft bewezen"

"Gezien de uitstekende top 10 van het Belgisch voetbal in deze FIFA-ranking werd ook K. Lierse S.K. recentelijk gecontacteerd door verschillende geïnteresseerde investeerders. Dit als Belgische traditieclub met een trouwe supportersaanhang, een jonge en waardevolle spelerskern die het potentieel in zich heeft om te promoveren naar eerste klasse A en een jeugdwerking die zich al herhaaldelijk bewezen heeft door de vorming van spelers."



Lierse, dat momenteel in Egyptische handen is, verzamelde vorig seizoen in de Proximus League (1B) de meeste punten, maar slaagde er niet in de eerste of tweede periode te winnen. Daardoor maakten de Pallieters geen kans op promotie naar de Jupiler Pro League (1A).