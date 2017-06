Antwerp praat met Bölöni

PIETER-JAN CALCOEN EN STIJN JORIS

De kans is reëel dat Luciano D'Onofrio een oude bekende aanstelt als coach op de Bosuil. Antwerp praat immers met László Bölöni (64), die Standard in 2009 de titel bezorgde.

"Eerstdaags hopen we onze nieuwe trainer voor te stellen", sprak sterke man Paul Gheysens dinsdag op de presentatie van Luciano D'Onofrio als sportief directeur bij Antwerp. Wel, als alles goed gaat, houdt de sterke man van Ghelamco woord. Volgens onze informatie voert Antwerp gesprekken met László Bölöni - de onderhandelingen verlopen vlot.



De Roemeen voldoet in elk geval aan de vereisten die Gheysens had. Hij wilde "een coach met internationale ervaring en een groot netwerk". Bölöni, een gediplomeerde tandarts, werkte in acht landen, was bondscoach van Roemenië en is al sinds 1994 aan de slag als T1. Vooral bij Standard, in samenwerking met D'Onofrio, boekte hij succes. Als opvolger van Michel Preud'homme bezorgde hij de Rouches twee Supercups en een titel in 2009. Nog in België bood hij zich vorig jaar aan om de Rode Duivels naar het WK te leiden. Lees ook "D'Onofrio is manager, of toch alleszins iets dat begint met de letters 'm' en 'a'"

Portugese dubbel Voorts drukte Bölöni, een talenknobbel die erg energiek coacht langs de lijn, zijn stempel op de geschiedenisboeken van Sporting Lissabon. De tweevoudige Roemeense voetballer van het jaar, die ook één seizoen voor Racing Jet speelde, pakte er de Portugese dubbel (2002). Ook bij Al-Jazira en Nancy in de Franse Ligue 2 zorgde hij voor prijzen.

Het laatste wapenfeit van Bölöni, die in het Franse Nice woont, was een passage bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië, maar daar kreeg hij in 2015 zijn C4 na tegenvallende resultaten. Sindsdien staat hij open voor een nieuwe uitdaging. Antwerp zou in dat opzicht aan zijn verwachtingen voldoen. Bölöni kan er relatief dicht bij huis werken en er is een sportieve uitdaging. Vorige week al zou hij in het gezelschap van D'Onofrio gespot zijn in Luik, maar die ontmoeting werd ons niet bevestigd.