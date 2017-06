De Decker: STVV of toch Antwerp?

Frank Dekeyser, Stijn Joris en Pieter-Jan Calcoen

13/06/17 - 06u21

© smb.

Antwerp begon gisteren als eerste ploeg aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zonder nieuwe spelers en zonder nieuwe T1. Het was interim-coach Wim De Decker - hij maakte Antwerp vorig seizoen nog kampioen - die de trainingen leidde. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. Gheysens lijkt hem aan boord te willen houden, maar De Decker heeft een alternatief. Hij wordt bij STVV als één van de kanshebbers en volgens sommige bronnen zelfs als kandidaat nummer één gezien om er Ivan Leko op te volgen. STVV nam de voorbije dagen contact op met meerdere kandidaten en De Decker behoort bij de meer concrete opties. Toch kan hij ook bij Antwerp blijven, maar dan eerder in een rol als T2 of technisch directeur. Dat hangt dan mede af van de hoofdcoach die Antwerp aanstelt.



Die wordt op zijn beurt vanochtend verwacht in de kantoren van Ghelamco om de laatste details af te ronden met sterke man Paul Gheysens. Op punten en komma's na is de deal rond. De Decker zit mee aan tafel en weet zo meteen waar hij aan toe is. Peter Maes is sowieso niet de nieuwe trainer, bevestigde de club. Uit die onderhandelingen werd de stekker getrokken. Vanmiddag volgt er meer duidelijkheid. Om 14 uur stelt Antwerp zijn nieuwe organigram voor op een persconferentie. Daarin moet duidelijk worden hoe de club de komende jaren zal worden geleid en wordt in principe ook de nieuwe sportief directeur voorgesteld. Patrick Decuyper zal in dat organigram vooral de commerciële en organisatorische zaken voor zijn rekening nemen. Of de opvolger van De Decker ook al wordt voorgesteld, is voorlopig een vraagteken.