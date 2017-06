Rechter maakt blokkade van Stijn Stijnen ongedaan

BVDH

Vorige week vrijdag besloot Stijn Stijnen om Sporting Hasselt niet langer toegang te verlenen tot de velden van Runkst VV. De Hasseltse kortgedingrechter maakte die beslissing nu ongedaan. Sinds Stijnen in februari ontslagen werd als trainer en sportief directeur van Hasselt, leven de twee partijen in onvrede. Stijnen was statutair gezien nog steeds voorzitter van Runkst VV en gooide daarom de velden dicht. "Er was een akkoord voor onbepaalde duur tussen Runkst en Sporting Hasselt dat de velden mochten gebruikt worden. Dat kan je niet eenzijdig opzeggen", aldus advocaat van Sporting Hasselt Yves Daenen.