Spelers Antwerp ontvangen loonsverdubbeling dankzij promotie

Stijn Joris

7/06/17 - 06u43

© photo news.

Maandag starten in principe de trainingen bij Antwerp, maar het is nog steeds koffiedik kijken bij de promovendus. Zo is het nog altijd afwachten wie de rol van trainer voor zijn rekening gaat nemen. Wim De Decker is al even niet meer in beeld. Sterke man Paul Gheysens knoopte gesprekken aan met Peter Maes. Alleen slepen die onderhandelingen al een tijdje aan en wacht Maes intussen al eventjes op verdere informatie vanop de Bosuil. Ook bij de spelerskern is het nog niet duidelijk wie nog een toekomst heeft.



Voor enkele spelers is de promotie naar 1A wel een financiële verademing. Spelers als Dequevy, Hairemans, Biset en Kudimbana waren bereid om in zichzelf en het project van Antwerp te investeren door aan een laag loon in 1B uit te komen. Zij worden daar nu voor beloond en krijgen door de promotie een fikse loonsverhoging. Het gaat zelfs om een verdubbeling (of meer) van hun salaris. Al weegt dat niet meteen door op het budget van de Great Old.