Amateurclub KFC Duffel getroffen door vreselijk drama: speler overleden na overval in Congo

Manu Henry

4/06/17 - 09u30

Jocelyn 'Joske' Omena werd het slachtoffer van een overval © Kos.

Vreselijk nieuws viel er gisteravond te horen vanop de Facebookpagina van amateurclub KFC Duffel. Speler Jocelyn 'Joske' Omena werd immers van het leven beroofd in het Congolese Lubumbashi.

Omena werd samen met zijn neef het slachtoffer van een overval. Zijn neef overleefde de overval, maar zou nog steeds in een coma liggen. De buit bedroeg een SIM-kaart. 'Joske' speelde voor KFC Duffel van 2012 tot 2015. Na een avontuur bij Londerzeel keerde hij dit seizoen terug naar KFC Duffel.



Voor de club die afgelopen seizoen dertiende eindigde in de tweede amateurklasse B is het al de tweede zware klap in één week tijd. Eerder deze week verloor KFC Duffel ook erevoorzitter Paul Croes. Hij werd 78.