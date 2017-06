60 goals dit seizoen, Zilveren Voetbal en ruzie met vader Erwin verleden tijd: Kevin Vandenbergh straalt weer

Door: Frank Dekeyser

2/06/17 - 09u06

Kevin Vandenbergh (34) zei het profvoetbal vorige zomer vaarwel. Zonder omkijken. "Ik wil er zijn voor mijn gezin." 60 keer scoorde hij sindsdien voor tweedeprovincialer Aarschot. Het spelplezier is terug.

© photo news.

Om zijn zestig doelpunten in tweede provinciale te fêteren wordt Kevin Vandenbergh vanavond gehuldigd in discotheek Carré, samen met alle topschutters uit het amateurvoetbal, eerste en tweede provinciale. De Zilveren Voetbal is van hem. "We rijden met een bus naar Willebroek. Pintjes lust ik niet, maar wodka-redbull of champagne gaat er wel in", lacht hij. De ex-aanvaller van onder meer Westerlo, Racing Genk en Utrecht ziet er opvallend ontspannen uit. "Ik ben rustiger geworden."



De ogen van Vandenbergh lichten vooral op als het gaat over zijn gezin en zijn familie. Ook over vader Erwin. De plooien zijn na een moeilijke periode intussen al een tijdje gladgestreken. De ruzie, het misverstand over de scheiding van zijn ouders is verleden tijd. "Al een viertal jaar geleden is de situatie genormaliseerd. Kijk: we wisten allebei dat het voor geen van de twee gezond, normaal of leuk was. Bovendien wonen we op honderd meter van mekaar. Het zou absurd zijn om elkaar voorbij te rijden en stom te blijven doen. Toen mijn vrouw zwanger was, vond ik dat mijn vader van mij moest horen dat hij grootvader ging worden. Ik ben op hem toegestapt en zei: 'We krijgen een kindje, je wordt grootvader. Natuurlijk moet er gepraat worden. Denk erover na en bekijk hoe we hier mee omgaan.'"



"Daarna is het allemaal vlot en snel gegaan. Alles is vergeven en vergeten. Het ligt ver achter ons en dat is des te leuker. We zien mekaar veel nu. We gaan samen fietsen als de kindjes naar school zijn. Dan zijn we een hele dag weg. (mijmert) Het zijn momenten die ik koester, die me deugd doen. Gaan fietsen, samen in de tuin werken, het is heel aangenaam."



