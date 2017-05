Kenny Thompson zegt profvoetbal vaarwel

Door: redactie

29/05/17 - 15u23

© photo news.

Kenny Thompson heeft een punt gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalige verdediger van onder meer AA Gent en OH Leuven gaat als conditietrainer bij KFC Nijlen aan de slag. Dat maakte hij vandaag op zijn Facebook-pagina bekend.

Kenny Thompson sluit zijn professionele carrière af bij Beerschot Wilrijk, tevens ook de club waar het allemaal begon in 2003. Nu neemt hij afscheid met een titel. Op zijn Facebook-pagina (zie hieronder) had hij nog een dankwoordje over.