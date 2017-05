Voetbalclub FCO Beerschot Wilrijk gevierd op Antwerps stadhuis

YP

Spelers, bestuur, staf en enkele duizenden supporters van de voetbalclub FCO Beerschot Wilrijk zijn vandaag afgezakt naar het Antwerpse stadhuis. Daar werd de vierde titel op rij gevierd van de ploeg, die volgend jaar vanuit de hoogste amateurklasse voortaan in de profreeks 'Eerste klasse B' zal spelen. Antwerps burgemeester Bart De Wever noemde de sportieve prestatie heroïsch.

De Antwerpse Grote Markt kleurde deze middag mauve-wit. Meer dan 2.500 supporters kwamen zien hoe het Antwerpse stadsbestuur de sportieve prestaties van de ploeg van de Antwerpse wijk Kiel eerde. De menigte ging al een eerste keer uit haar dak toen iets na 11.00 uur de spelersbus aan kwam gereden.



In het stadhuis prees burgemeester Bart De Wever (N-VA) de competitiegeest van de club. Hij zag in de vierde titel en evenveel promoties op rij een "onwaarschijnlijke" en "heroïsche" prestatie. "Wat ons betreft hoeft 1B voor Beerschot Wilrijk zeker geen eindpunt te zijn. We hopen jullie ook te verwelkomen in 1A, wat leuke derby's geeft in deze stad", zei De Wever, verwijzend naar de promotie van Antwerp. "Als hoofd van de politie kijk ik daar geweldig naar uit", voegde hij er grappend aan toe.



Opnieuw serieus eerde De Wever ook Marc Steenackers, de voormalige algemeen directeur van de club, die in maart in een verkeersongeval stierf.



Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) prees de vastberadenheid van de supporters en sprak door de promotie van verschillende Antwerpse voetbalploegen van een boerenjaar.



Voorzitter Eric Roef dankte de stad voor de goede relaties die het met de club onderhoudt. Hij overhandigde de burgemeester een karikatuur van De Wever in voetbaloutfit.



Na de speeches groetten de spelers nog hun 'ratten' vanop het balkon. Het feest wordt deze middag voortgezet in het Olympisch stadion op het Kiel zelf.