Paul Gheysens pakt macht in handen op Antwerp: topman Ghelamco koopt Patrick Decuyper uit

Door: Stijn Joris

27/05/17 - 09u51

Paul Gheysens, met in zijn zog Patrick Decuyper, begin deze maand toen ze het licentiedossier van Antwerp met succes verdedigden bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). © photo news.

Nadat hij de voorbije twee jaar nog de geheime mecenas was van Antwerp, treedt Paul Gheysens nu steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Gisteren raakte bekend dat de Ghelamco-patron Patrick Decuyper heeft uitgekocht. Gheysens neemt zijn bvba Goala over en verhoogt het kapitaal van het bedrijfje van 200.000 naar 3 miljoen euro. Goala is het bedrijfje waarmee Decuyper ongeveer drie jaar terug Antwerp overnam en aan een licentie voor tweede klasse hielp. Gheysens koopt op die manier nog meer macht binnen het stamnummer 1. De voorbije weken raakte al bekend dat hij tegenwoordig de onderhandelingen voert voor het aanwerven van een trainer en nieuwe spelers. Welke rol er straks op de Bosuil nog voor Decuyper is weggelegd, is onduidelijk.