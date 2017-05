Pro League sleutelt aan format van play-downs in 1B

Door: redactie

26/05/17 - 14u01 Bron: Belga

OH Leuven redde zich ten koste van Lommel op de slotspeeldag van de play-downs in 1B. © belga.

Vanaf volgend seizoen zal de rangschikking van de reguliere competitie in de Proximus League (1B) het onderscheid maken tussen teams die in de play-downs op ex aequo eindigen. Dat heeft de Pro League beslist.