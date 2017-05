Beerschot-Wilrijk pakt vierde titel op rij en treedt volgend seizoen aan in 1B

Kristof De Cnodder

Beerschot-Wilrijk is sinds vanavond officieel kampioen in de hoogste amateurklasse van het voetbal. De Antwerpse fusieclub ging met 1-2 winnen bij eerste achtervolger Dessel en verzekerde zich daardoor van een vierde titel op rij. Beerschot keert zo in stijl terug naar de profreeksen.

Beerschot-Wilrijk haalde een paar weken geleden als enige club uit de eerste amateurklasse een proflicentie binnen en was dus al zeker van promotie. Desondanks zat de ploeg van trainer Marc Brys er op gebrand om ook op het veld kampioen te worden. In de eerste helft kon Beerschot die intenties echter niet omzetten in grootse daden. Dessel zat er kort op en sommige Beerschotspelers leken wat last te hebben van kampioenenstress. Toch openden de bezoekers iets voor het half uur de score. 'Good old' Kevin Geudens bediende diepe spits Simon Vermeiren en die schoot overhoeks binnen. 0-1 was meteen ook de ruststand.



Na de pauze kwam een voordien gesloten topper los. Vroeg in de tweede periode maakte Dessel gelijk via ex-Beerschotter Ratko Vansimpsen, maar lang kon de thuisploeg niet van die voorsprong genieten. Na een aangeschoten handsbal maakte Hernan Losada er van op de stip 1-2 van. In het laatste  half uur was er veel strijd en vielen er nog een paar kansen te noteren langs beide kanten. Maar gescoord werd er niet meer en dus ging Beerschot-Wilrijk voor het vierde opeenvolgende jaar met de hoogste bekroning lopen. Voor de vierde keer op rij volgde er ook een massale veldbestorming. Lees ook Tournee door amateurreeksen bijna ten einde: Beerschot-Wilrijk kan straks vierde titel op rij pakken