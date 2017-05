Tournee door amateurreeksen bijna ten einde: Beerschot-Wilrijk kan straks vierde titel op rij pakken

Kristof De Cnodder

13/05/17 - 08u15

© TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

video Beerschot-Wilrijk is al zeker van promotie naar eerste klasse B en het profvoetbal, maar als paars-wit vanavond wint op het veld van Dessel Sport mag het ook nog eens de kampioenstitel vieren in de hoogste amateurklasse. Voor het 'nieuwe' Beerschot zou dat het symbolische einde zijn van een vier jaar lange tocht door de woestijn. Een tocht die de mannen van het Kiel op de vreemdste plaatsen bracht. Maar die verplaatsingen leverden wel anekdotes op waar men nog lang over zal praten. Wij zetten de tien meest memorabele trips uit Beerschots amateurperiode nog eens op een rijtje.

19/10/2013 FC De Kempen-Beerschot 3-1 © TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

Eerste nederlaag ooit



De verplaatsing naar FC De Kempen in eerste provinciale zal voor altijd een plaatsje hebben in het geschiedenisboek van Beerschot-Wilrijk, want daar liep de fusieclub na een spektakelrijke wedstrijd tegen zijn eerste nederlaag ooit aan. "Heel de provincie Antwerpen zal nu wel blij zijn", sprak toenmalig Beerschotcoach Urbain Spaenhoven na de match. Spaenhoven verwees daarmee naar het feit dat elke tegenstander er op gebrand zat om grote naam Beerschot een voetje te lichten, zeker als die tegenstander voor eigen volk mocht spelen. Na De Kempen zouden overigens nog acht andere amateurteams in eigen huis een overwinning mogen vieren tegen Beerschot-Wilrijk: Berg en Dal, Esperanza Pelt, Sprimont-Comblain, Oosterzonen, Bocholt, Berchem, Club Luik en Hoogstraten.

24/11/2013 FC Katelijne-Beerschot 0-5

'Patattenveld' en 'kartonnen' ballen



Dat eerste provinciale eerste klasse niet is, mocht Beerschot-Wilrijk meermaals aan den lijve ondervinden. De omstandigheden om in te voetballen waren op verplaatsing regelmatig verre van perfect. De trip naar KFC Katelijne was op dat vlak exemplarisch. Trainer Urbain Spaenhoven wond zich op Katelijne behoorlijk op over de manier waarop zijn ploeg werd ontvangen. "We speelden op een 'patattenveld', kregen vuile kleedkamers toegewezen en moesten voetballen met 'kartonnen' ballen", foeterde Spaenhoven. "Een beetje meer respect is op zijn plaats." Overigens haalde Beerschot op het veld zijn gram, want na tien minuten stond het al 0-4 en uiteindelijk werd het 0-5. Urbain Spaenhoven, gewezen trainer van Beerschot. © belga.

30/8/2014 City Pirates-Beerschot 1-1

Harde strijd op Antwerpterritorium



Beerschot-Wilrijk begon zijn avontuur in vierde klasse met een uitje naar de buren van City Pirates en dat bleek meteen een pittig confrontatie. City Pirates is gevestigd in Merksem, vlakbij het stadion van Beerschots aartsrivaal Antwerp dus. Niet verwonderlijk dat er op de tribunes een behoorlijk vijandig sfeertje hing. De 'kleine derby' werd zelfs even stilgelegd wegens relletjes langs de zijlijn. Op het veld ging het er bij momenten al even bitsig aan toe. Na een avondje voetbal met het mes tussen de tanden werd het 1-1.

5/10/2014 Leopoldsburg-Beerschot 0-2

Bedankmailtje vanuit Limburg



Vaak kreeg Beerschot-Wilrijk in de amateurreeksen af te rekenen met een zekere vorm van jaloezie, maar even vaak werden de Mannekens met open armen ontvangen. Als Beerschot met zijn grote aanhang over de vloer kwam, rinkelde de kassa immers. En heel wat amateurclubs vonden het gewoon een eer om tegen Beerschot te mogen spelen. Leopoldsburg was zo'n club. Na Beerschots doortocht stuurden de Limburgers zelfs een bedankmailtje naar het Kiel. "Wij wensen jullie te feliciteren met jullie schitterende supporterslegioen", stond er te lezen. Beerschot stuurde op zijn beurt een mail terug om Leopoldsburg te bedanken voor "de vriendelijke ontvangst, de prima organisatie en de hamburgers met voorverwarmde broodjes." Om maar te zeggen dat het eten in de lagere afdelingen niet noodzakelijk slechter is dan dat op profniveau...

6/12/2014 Zwarte Leeuw-Beerschot 1-2

Bijna hele match met tien



De moeilijkste overwinningen zijn meestal de mooiste. In dat opzicht verdient Zwarte Leeuw Rijkevorsel-Beerschot zeker een vermelding in dit lijstje. Nadat voormalig belofteninternational Nico Van Der Linden op het kwartier rood kreeg, was het knokken en pompen voor Beerschot. Toch kon paars-wit in de slotfase een 1-0 achterstand ombuigen in een 1-2 zege. "Het was alsof we niet met tien, maar met twaalf op het veld stonden", knipoogde Beerschots legendarische materiaalman Jos Van Hout na affluiten.

1/11/2015 Rupel Boom-Beerschot 1-2

Met de boot naar de derby



Een groep voetbalsupporters die naar een uitwedstrijd van hun ploeg gaat met de boot: we zien het in eerste klasse niet snel gebeuren, maar in derde klasse kon het allemaal. Voor de 'derby van de A12' op Rupel Boom verplaatsten 150 Beerschotfans zich over het water. Dolle pret aan boord, zeker op de terugweg, want Beerschot ging met 1-2 ging winnen bij de buren. Extra leuk was dat Beerschots aanvoerder Davy De Smedt na de match doodleuk een kapiteinspet op zijn hoofd zette en een polonaise leidde voor de Kielse spionkop. Een grappig beeld dat nog lang zal blijven hangen. © TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.

28/3/2016 Hamoir-Beerschot 3-3

Eerst uitgesteld, dan uitgeregend



Vanaf derde klasse werd Beerschot-Wilrijk geconfronteerd met Waalse tegenstanders en dat bleek toch een andere wereld te zijn. Een onvergetelijke trip was die naar Hamoir, een dorpje aan de Ourthe, diep in de provincie Luik. Het lokale RRC Hamoir bleek niet te beschikken over een zittribune, maar enkel over een kleine overdekte staantribune en een bescheiden kantine. Licentievoorwaarden? Pas ici, monsieur... In november 2015 werd Hamoir-Beerschot nog uitgesteld omdat er na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem onvoldoende federale agenten konden worden vrijgemaakt voor de ordehandhaving. In maart 2016 kwam het er dan toch van. Een zondvloed en een slechte drainage veranderen het veld in een modderpoel. Beerschot waande zich opnieuw in provinciale en morste bovendien ook nog eens met de punten. Een potje moddercatch eindigde op een 3-3 gelijkspel.

6/4/2016 Club Luik-Beerschot 1-0

Bange burgemeester



Een frequent terugkerend item als Beerschot-Wilrijk ergens op bezoek ging was de veiligheid. Hoewel er de voorbije vier jaar amper ongeregeldheden vielen te noteren, waren heel wat burgemeesters er niet gerust op. Willy De Meyer van Luik was de strafste van al: vier uur voor en na de match tussen Club Luik en Beerschot wou De Meyer alle Antwerpenaren zonder wedstrijdticket van zijn grondgebied weren. Beerschot reageerde op die draconische maatregel met een open brief. "Beste burgemeester, voor wie of wat houdt u ons eigenlijk? Blijkbaar denkt u dat wij een groep barbaren zijn die uw stad wil belegeren", luidde het. "Wij kunnen u echter geruststellen, want wij Antwerpenaren zijn heel sympathieke mensen." Tot rellen kwam het die bewuste dag niet, maar Beerschot verloor wel met 1-0 in Luik.

12/11/2016 White Star Brussel-Beerschot 0-4

Zonder douchen naar huis



Ook in eerste amateurklasse werd Beerschot-Wilrijk nog af en toe geconfronteerd met schabouwelijke omstandigheden. Op White Star Brussel moesten de mannen van trainer Marc Brys zich aanvankelijk omkleden in een kleedkamer die vreselijk stonk naar de urine. Na wat Kiels protest mocht men dan verhuizen naar een andere vestiaire. Daar bleek dan weer geen verwarming of warm water beschikbaar te zijn. "Onbegrijpelijk dat zoiets kan op dit niveau", zei Beerschotkeeper Michael Clepkens. Na de match besloten de bezoekende spelers dan maar om zich te gaan wassen in het eigen Olympisch Stadion. Nu ja, veel zweet hadden ze in Brussel toch niet gelaten, want het werd een vlotte 0-4. Marc Brys is de huidige coach van de fusieploeg. © TOM GOYVAERTS/GMAX Agency.