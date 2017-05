Filip Daems zet punt achter voetbalcarrière

SW

Filip Daems zet na negentien jaar een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft zijn club Westerlo vandaag bevestigd.

Zevenvoudig international Daems streek in april 2015 neer in het Kuipje. Daarvoor kwam de ex-verdediger van Lierse (1998-2001) en het Turkse Gençlerbirligi (2001-2004) elf jaar lang uit voor het Duitse Borussia Mönchengladbach.



De 38-jarige Daems slaagde er vorig seizoen met Westerlo wel in het behoud te verzekeren. Een jaar later degraderen de Kemphanen alsnog naar de Proximus League (1B).