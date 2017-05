Bekende Antwerpfans blij met licentie: "Nu topclubs 'tik tegen de zak' geven"

Kjell Doms

5/05/17 - 07u57

© photo news.

Antwerp FC is terug, nu ook helemaal. De licentieperikelen zijn van de baan en de voorbereiding op volgend seizoen kan helemaal beginnen. Wij peilden bij drie bekende Antwerpfans naar hun verwachtingen voor de grote comeback op het hoogste niveau van de Great Old. "Als wij de topclubs een tik tegen de zak kunnen geven, zijn we gelukkig."

Wij moeten opnieuw een reputatie van reuzendoder kunnen opbouwen. De grote ploegen moeten met schrik naar de Bosuil komen Axel Daeseleire © VMMA.

"Stamnummer 1 staat eindelijk weer waar het thuishoort", zegt Axel Daeseleire. "Het zal niet evident worden voor Antwerp om een zorgeloos seizoen te draaien, zeker niet omdat we moeten opboksen tegen ploegen die met een tienvoud van ons budget mogen werken. Ik denk dat wij het net als afgelopen seizoen vooral van onze mentaliteit en ons enthousiasme zullen moeten hebben. En dan heb ik het ook vooral over de achterban."



Zo lang op honger gezeten

"Die 11 op het veld zullen het moeten doen, maar die 12de man van Antwerp is fenomenaal. Die mensen zijn de club altijd trouw gebleven en die gaan er nu elke week een hel van maken. Thuis en op verplaatsing. Die mensen hebben zo lang op hun honger gezeten en plots mogen die gaan eten in een eersteklasserestaurant. Dat wordt één groot feest."



Daeseleire hoopt vooral dat Antwerp in eigen huis de grote ploegen het vuur aan de schenen kan leggen. "De grote ploegen 'eens licht tegen de zak tikken', zo zeggen wij dat 'in 't stad'. Wij moeten opnieuw een reputatie van reuzendoder kunnen opbouwen. De grote ploegen moeten met schrik naar de Bosuil komen."



Ook collega-acteur Luk Wyns en regisseur Erik Van Looy laten hun licht schijnen op het komende seizoen. Hoe zij vooruitblikken, leest u integraal op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro!