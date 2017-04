Jarige Erik Van Looy mag meetrainen bij Antwerp

PIETERJAN BRAET EN STIJN VAN HOVE

video Een nachtelijk knalfeest en een namiddagtraining bij zijn allergrootste liefde. Erik Van Looy zal zich zijn 55ste verjaardag nog lang heugen. Na massa's champagne in de Antwerpse club The Villa mocht de presentator gisteren de voetbalschoenen aantrekken bij Antwerp. "Dit is de schoonste verjaardag van mijn leven."

Hij had het bewust niet te laat gemaakt in The Villa. Alles in functie van de grote jeugddroom die hij daags nadien mocht vervullen. Nochtans hadden zijn kompanen van 'Gert Late Night' op VIER, waar Erik deze week te gast is, alles tot in de perfectie voorbereid. Overdag riepen Gert Verhulst, James Cooke, Kevin Janssens en Jani de mensen op om 's avonds naar The Villa af te zakken. 's Nachts werd Van Looy getrakteerd op een uitzinnig feest met bekende en onbekende Vlamingen. Maar wel met één oog op zijn horloge. "Het was een leuke avond", glunderde de 'Slimste Mens'-presentator gisteren op het veld van de Bosuil. "Maar ik heb het rustig gehouden en ben om half 3 gaan slapen. Ik keek vooral uit naar dit moment. Gert Verhulst heeft al veel kinderdromen verwezenlijkt, en nu ook die van mij. Deze training is écht een droom die uitkomt, dit is mijn mooiste verjaardag ooit." © Bart Albrecht.