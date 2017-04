Kortrijk gaat in extremis met volle buit lopen op Schiervelde (2-3), 'Kerels' schuiven op naar plek twee

MH

In groep B van PO2 ging het fel geplaagde KV Kortrijk vanavond op bezoek bij de buren uit Roeselare. De 'Kerels', die gisteren nog Yannis Anastasiou voorstelden als nieuwe T1 voor volgend seizoen, haalden het in de West-Vlaamse derby met 2-3.

Net als in de vorige wedstrijd van de 'Kerels' tegen Eupen, ging het ook vandaag dramatisch van start. Uitgerekend Kortrijk-huurling Lukas van Eenoo bracht Roeselare al na elf minuten op voorsprong. Kortrijk dus nog maar eens op achtervolgen aangewezen, maar de reactie van de manschappen van Belhocine mocht er zijn. Niet toevallig Stijn de Smet keerde de scheve situatie in zijn eentje nog voor de pauze helemaal om (1-2). In minuut 83 leek alwéér Lukas van Eenoo Roeselare een punt te bezorgen, maar opnieuw sloeg KV Kortrijk toe in het slot. Totovitskiy schonk de manschappen van Belhocine alsnog de volle buit: 2-3.



