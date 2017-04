Waasland-Beveren duwt het mes nog wat dieper in Luikse wonde (0-2), Lierse smeert Union eerste nederlaag aan (1-3)

MH

Valtteri Moren (rechts) was de grote held van Waasland-Beveren vanavond © belga.

Het gaat van kwaad naar erger op Sclessin. Een alweer zwak acterend Standard - dat de wedstrijd zelfs met z'n negen eindigde - leed vandaag een nieuwe thuisnederlaag. Tegen Waasland-Beveren werd het 0-2. In diezelfde groep smeerde Lierse leider Union zijn eerste nederlaag aan met dezelfde cijfers (0-2).

Standard blijft in hetzelfde bedje ziek. Een inspiratieloos en verjongd team ging ook vanavond met de billen bloot. De Rouches eindigden de partij zelfs met z'n negenen, illustratief voor de situatie waarin de Lukenaars verkeren. Laifis mocht al in het eerste bedrijf gaan douchen, Goreux liep na de pauze tegen een tweede geel karton aan. Valtteri Moren kroonde zich vanavond tot grote held van Waasland-Beveren. De Fin scoorde na 53 minuten de enige treffer van de match.

Eerste nederlaag Union

Nog in groep A leed Union, dé sensatie tot dusver in PO2, vanavond zijn eerste nederlaag. In het Koning Boudewijnstadion ging Lierse met de drie punten aan de haal (1-3). Frans, Benson en El Gabbas tekenden voor de goals aan de kant van de 'Pallieters'. Het doelpunt van Martens in minuut 83 was niet meer dan een eerredder voor Union - dat ook na de nederlaag (voorlopig) nog leider is.



