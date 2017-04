OH Leuven dreigt zonder Soufiane El Banouhi te vallen in degradatieduel tegen Lommel

SW

24/04/17 - 14u53 Bron: Belga

© belga.

OH Leuven moet mogelijk het verlengd verblijf in de Proximus League (1B) zien te bewerkstelligen zonder Soufiane El Banouhi. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag één speeldag schorsing en 100 euro boete gevorderd naar aanleiding van zijn rode kaart op de voorlaatste speeldag van de play-downs.

El Banouhi trok in de slotfase op het veld van Tubeke (1-0) de doorgebroken Simon Zenke onderuit. De Brusselse verdediger van OHL voorkwam zo een uitgelezen kans op de 2-0. El Banouhi, die eerder al een gele kaart kreeg, werd rechtstreeks uitgesloten en droop zonder mopperen af.



Door de overwinning is Tubeke zeker van een langer verblijf in 1B. OH Leuven moet zich in een rechtstreeks duel met Lommel United volgend weekend verzekeren van het behoud. Door de vordering van het Bondsparket riskeren de Leuvenaars dat te moeten doen zonder El Banouhi. Als de club het strafvoorstel weigert, doet de Geschillencommissie voor het Profvoetbal dinsdag een uitspraak.