Tubeke en Cercle Brugge zijn zeker van behoud na cruciale zeges

Tubeke heeft op de vijfde en voorlaatste speeldag in de play-downs van de Proximus League met 1-0 gewonnen van OH Leuven. Gisteren klopte Cercle Brugge Lommel United met 0-1. Tubeke en Cercle Brugge zijn zo zeker van het behoud in 1B. Op de laatste speeldag maken OH Leuven en Lommel United in het Eneco stadion onder elkaar uit wie degradeert naar het amateurniveau.