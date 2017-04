15-jarige opgepakt na inbraak in kantine Beerschot

Marie Rutsaert

16/04/17 - 19u56

© belga.

Afgelopen nacht werd de Antwerpse politie gebeld voor een inbraak in de cafetaria van het Olympisch Stadion aan de Atletenstraat. Wanneer een patrouille aan de ingang van het stadion van Beerschot toekwam, zag men meteen duidelijke sporen van een inbraak. Ook werd een tas met inbrekersmateriaal gevonden onder struiken in de buurt.

Er kwamen nog extra ploegen naar het stadion, omdat werd gedacht dat de inbrekers nog in het stadion waren, of in de omliggende straten. Een van de patrouilles merkte vlakbij drie personen in lichte looppas op. Het drietal zag de patrouille, splitste op en probeerden zich te verstoppen. Wanneer ze door de inspecteurs aangesproken werden, liepen ze opnieuw weg. De politie ging er meteen te voet achter aan. Een van de verdachten, een vijftienjarige jongen, werd gevat en hij bracht de rest van de nacht door in de cel. De twee anderen konden ontkomen.



Het is nog onbekend hoeveel schade er is aangebracht in het stadion en of er iets ontvreemd is.