Ghelamco-baas Paul Gheyssens: "Licentie van Antwerp komt in orde"

Bewerkt door: Manu Henry

14/04/17 - 22u43 Bron: Belga

Paul Gheysens © belga.

Ghelamco-baas Paul Gheysens maakt zich sterk dat Antwerp volgend seizoen in de hoogste voetbalafdeling zal aantreden. Dat heeft de geldschieter van de Great Old vandaag telefonisch gezegd aan ATV. Antwerp kreeg van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geen proflicentie, waarop de club met stamnummer 1 een procedure inleidde voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De Licentiecommissie oordeelde woensdag dat Antwerp zijn continuïteit niet kon aantonen, omdat enkele cruciale documenten in het licentiedossier van de Great Old ontbraken. Zo bestaat er veel twijfel over de rol van de in Barcelona gevestigde vennootschap SL Peridot. De KBVB ontdekte dat de Spaanse financieringsmaatschappij over te weinig eigen vermogen beschikt om Antwerp te financieren. De Great Old legde nochtans rekeninguittreksels neer bij de Licentiecommissie die de financiële steun van Peridot zou moeten bewijzen. Op de interne balans van de vennootschap zou evenwel niets terug te vinden zijn, waaruit de KBVB concludeert dat er kapitaal ter beschikking wordt gesteld door een derde partij. Bovendien zou Peridot een aanzienlijke schuldenlast hebben. Omdat het niet duidelijk is van waar het geld van Antwerp komt en hoe het er geraakt is, werd de licentie niet toegekend.



Gheysens wil de supporters geruststellen en benadrukt dat hij de enige investeerder is. Peridot zou voor bijna de helft in handen zijn van Ghelamco Invest en zou bovendien financieel gezond zijn. Gheysens beschikt naar eigen zeggen over de documenten die dat kunnen aantonen. Peridots vestiging in Spanje heeft fiscale achtergronden, maar volgens de de bouwmagnaat worden er geen belastingen ontdoken.

Lees ook KV Kortrijk en Sporting Lokeren hebben proflicentie wél op zak