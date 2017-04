Lierse plukt verdediger weg bij Cercle Brugge

Pieter-Jan Calcoen en Tomas Taecke

12/04/17 - 17u05

© photo news.

Lierse SK heeft Pierre Bourdin vastgelegd tot 2020. De linksbenige verdediger komt deze zomer over van reeksgenoot Cercle Brugge, dat momenteel nog strijdt om het behoud in 1B.

Bourdin genoot zijn jeugdopleiding bij PSG vooraleer hij de overstap maakte naar de Belgische eerste klasse. Na de degradatie van Cercle in 2015 besloot de Fransman in Brugge te blijven. Nu maakt hij de overstap naar Lierse, momenteel aan de slag in 1B



In Lier loopt Bourdin zijn gewezen trainers Fred Vanderbiest en Chris Janssens opnieuw tegen het lijf. De 23-jarige verdediger kan zowel centraal achterin als op de linksachter uit de voeten.

