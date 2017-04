Sofiane Hanni kan zichzelf opvolgen als Ebbenhouten Schoen

Bewerkt door: PL

11/04/17 - 21u32 Bron: Belga

Sofiane Hanni en zijn gezin bij de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen vorig jaar. © belga.

De Congolees Landry Dimata (KV Oostende), de Algerijn Sofiane Hanni (Anderlecht), de Senegalees Mbaye Leye (Zulte Waregem), de Nigeriaan Henry Onyekuru (Eupen) en Rode Duivel Youri Tielemans (Anderlecht) zijn de vijf genomineerden voor de Ebbenhouten Schoen 2017. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De winnaar wordt op maandag 8 mei in het Birmingham Palace in Anderlecht gelauwerd.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste Afrikaanse voetballer (of van Afrikaanse origine) uit de Belgische competitie. Het referendum is aan zijn 26ste editie toe. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door Georges Heylens. De jury nomineerde de vijf spelers, volgende maand is de laureaat bekend.



Vorig jaar ging de Ebbenhouten Schoen naar Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni, die ook nu genomineerd is. Daniel Amokachi, Vincent Kompany en Mbark Boussoufa zijn de enigen die de trofee meer dan één keer wonnen.